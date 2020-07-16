«Сельта» Смолова против «Леванте»: видеотрансляция матча в 22.00

В четверг, 16 июля, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» на своем поле примет «Леванте». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

За клуб из Виго выступает российский нападающий Федор Смолов. На его счету 2 гола в 14 матчах чемпионата Испании. Однако игру 37-го тура форвард пропустит из-за травмы.

Следить за матчем «Сельта» — «Леванте» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Сельта» — «Леванте»