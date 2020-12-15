«Сельта» разгромила «Кадис», забив четыре безответных гола

«Сельта» в матче 13-го тура чемпионата Испании обыграл «Кадис» со счетом 4:0.

Отличились Нолито, Яго Аспас, реализовавший пенальти, Франсиско Бельтран и Браис Мендес. При этом все четыре гола были забиты в первом тайме.

После этого матча «Сельта» с 16 очками расположилась на девятом месте в турнирной таблице, «Кадис» с 18 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Сельта» — «Кадис» — 4:0 (4:0)

Голы: Нолито, 6 (1:0). Аспас, 31 — с пенальти (2:0). Бельтран, 43 (3:0). Мендес, 45+1 (4:0).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Суарес (Окай Йокушлу, 67), Тапия (Баэса, 67), Нолито (Фонтан, 77), Аспас, Мина (Бельтран, 34), Мендес (Де Леон, 77).

«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино (Помбо, 46), Фали, Мауро, Фернандес, Йенссон (Гарридо, 69), Негредо (Лосано, 70), Переа, Хименес (Малбашич, 70), Алехо (Искиэрдо, 46).

Предупреждения: Суарес, 54. Араухо, 57. Мауро, 58.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

?14 декабря. Виго. Стадион «Балаидос».