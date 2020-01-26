«Сельта» и «Эйбар» сыграли вничью
26 января 2020, 18:04
«Сельта» и «Эйбар» не открыли счет в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. Лига 1
21-й тур
«Сельта» — «Эйбар» — 0:0
«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Мальо, 75), Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран, Аспас, Мина (Суарес, 73), Систо (Фернандес, 62).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Техеро, Бургос, С.Альварес (Кристофоро, 52), Экспосито, Педро Леон (Диоп, 75), Орельяна, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 67).
Предупреждение: Аспас, 63.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
26 января. Виго. Стадион «Балаидос».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/
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