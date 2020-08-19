Себальос не вернется в «Реал» при Зидане

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос, права на которого принадлежат «Реалу», не хочет возвращаться в Мадрид. 24-летний испанец не намерен играть за «сливочных», пока у руля клуба находится Зинедин Зидан, с которым у игрока не раз возникали ссоры, утверждает AS.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 36 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.