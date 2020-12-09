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Савич считает, что Феликс завоюет «Золотой мяч»

14:39
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Защитник «Атлетико» Стефан Савич поделился мнением о своем партнере по команде, нападающем Жоау Феликсе.

— Он — особенный футболист, раньше в «Атлетико» таких не было, — приводит Goal слова Савича. — Он все еще молод, но ему есть куда расти. Феликс выбрал лучший клуб для роста, у него великое будущее. Не сомневаюсь, что он рано или поздно возьмет «Золотой мяч», но для начала ему нужно что-нибудь выиграть на клубном уровне.

В сезоне-2020/21 Феликс провел 15 матчей за «Атлетико», на счету 21-летнего португальца 8 голов и 3 результативных передачи.

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