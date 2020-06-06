Сауль: «Ожидаю по 5-6 мышечных травм за тур в Испании после возобновления сезона»

Полузащитник «Атлетико» Сауль со скептицизмом относится к возобновлению чемпионата Испании-2019/20, приостановленного из-за коронавируса.

— С нетерпением ждал момента, когда мы вернемся к тренировкам, — приводит Marca слова Сауля. — Единственное, что немного беспокоит — травмы. Думаю, в этот период будет много повреждений. Та команда, которая столкнется с этим в меньшей степени, получит преимущество над остальными. В течение недели, которая осталась до возобновления чемпионата, мы будем наращивать темп, но тренировки — это не сами матчи, там нет такой интенсивности. Думаю, что за тур мы будем видеть по 5-6 мышечных травм, так что все футболисты должны быть готовы выйти на поле, сейчас важен каждый.

Чемпионат Испании возобновится 11 июня. «Атлетико» проведет первый матч после паузы против «Атлетика» из Бильбао на выезде. Встреча состоится 14 июня, начало — в 14.00 по московскому времени.