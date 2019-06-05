Санти Касорла: "Вызов в сборную Испании был большим сюрпризом"

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла признался, что был удивлен вызовом в сборную Испании. 34-летний хавбек был приглашен в национальную команду впервые с 2015 года.

– В какой-то момент вообще моя карьера была под вопросом, и я уже даже не думал об игре за сборную, – цитирует The Guardian Касорлу, который перенес десять операций с 2013 года. – Это было невероятно, когда я услышал свою фамилию в числе вызванных. Это был большой сюрприз. Знаю, что меня пригласили за мои игровые качества, а не в качестве ветерана. Это благодаря сезону, который я провел.

Касорла в нынешнем сезоне провел 46 матчей, забив семь мячей. В последние два сезона в "Арсенале" он отыграл всего в 33 встречах.