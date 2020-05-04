Сандро Росель: «Дело по трансферу Неймара до сих пор открыто, по нему для меня требуют пять лет тюрьмы»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал, что расследование покупки каталонским клубом Неймара в 2013 году.

— После той истории у меня появилось много врагов, хотя, слово «враг», наверное, слишком серьезное, но соперничество было серьезное, — приводит Marca слова Роселя. — Дело по трансферу Неймара еще открыто, по нему для меня запрашивают 5 лет, но я не боюсь.

Неймар перешел в «Барселону» из «Сантоса» летом 2013 года за 88,2 миллиона евро. Обстоятельства трансфера вызвали подозрения у правоохранительных органов, после чего на Роселя было заведено дело. С мая 2017 года Росель находился под арестом по обвинению в причастности к отмыванию 15 миллионов евро через офшоры. В конце февраля 2019 года экс-президент «Барселоны» оказался на свободе, но следствие по делу на тот момент не прекратилось. Позднее, в апреле 2019 года, Роселя оправдали.