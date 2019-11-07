Самюэль Это'О: «Если бы все африканцы голосовали за других африканцев, то у нас было бы несколько «Золотых мячей»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О предположил, почему африканские игроки с 1995 года не завоевывали «Золотой мяч». Тогда это сделал нынешний президент Либерии Джордж Веа.

— Почему между нами, африканцами, такая ненависть? — цитирует камерунца Be Soccer. — Откуда эта неуместная ревность? Если мы не ценим друг друга, другие не будут делать этого за нас. Если бы все африканцы голосовали за других африканцев, у нас было бы несколько «Золотых мячей».

Африка должна показать, насколько она сильна. Нам повезло, что у нас есть игроки, которые забили больше десяти голов в Лиге Чемпионов. У нас было три лучших бомбардира в АПЛ, но почему-то у этих ребят нет нашей поддержки.