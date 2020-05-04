«Самочувствие хорошее». Смолов вылетел в Испанию

Представитель нападающего «Сельты» Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что футболист вылетел в Испанию. Как ранее сообщили испанские СМИ, сегодня, 4 мая, 30-летний россиянин должен прибыть в Виго.

Игрок сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии находиться с семьей.

— Он вылетел в Испанию. Самочувствие его хорошее, по договоренности с клубом он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты, — приводит РБК слова Ткаченко.

Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям. Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин, поэтому он не сможет приступить к тренировкам.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.