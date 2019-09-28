Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Испания

«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»

28 сентября 2019, 17:15
Теги:

«Валенсия» в гостях одержала победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании. Официальный Instagram «летучих мышей» опубликовал фотографию с российским полузащитником Денисом Черышевом, который стал автором единственного гола в этой встрече.

— С амбицией и старанием можно сделать все, — подписал фото с Черышевым официальный аккаунт «Валенсии».

В текущем сезоне Черышев провел 5 матчей за «Валенсию», забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, календарь игр, турнирная таблица

Атлетик — Валенсия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир