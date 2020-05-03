«Ростов» показал, как могли выглядеть важные события в истории клуба с Instagram
3 мая 2020, 13:32
Официальный Twitter «Ростова» опубликовал новый пост с инфографикой о том, как мог бы выглядеть Instagram желто-синих в прошлом.
На первом снимке молодой экс-футболист команды Тимофей Калачев. На втором фото — игроки состава «Ростова», которые выиграли чемпионат РСФСР-1964 с подписью: «Класс «А», жди нас!»
Так могли выглядеть важные события в истории нашего клуба, появись Instagram чуть раньше ?— Football Club Rostov (@rostovfc) May 3, 2020
Продолжаем? ? #МоментИстории #ФКРостов90 #МыРостов pic.twitter.com/dNiIkJBFAX
Опрос
проголосовало: 5983Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020