«Ростов» показал, как могли выглядеть важные события в истории клуба с Instagram

Официальный Twitter «Ростова» опубликовал новый пост с инфографикой о том, как мог бы выглядеть Instagram желто-синих в прошлом.

На первом снимке молодой экс-футболист команды Тимофей Калачев. На втором фото — игроки состава «Ростова», которые выиграли чемпионат РСФСР-1964 с подписью: «Класс «А», жди нас!»