Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдинью прокомментировал вручение «Золотого мяча» бывшему партнеру по команде Лионелю Месси.

— Теперь их шесть, брат мой, — написал бразилец в своем Twitter. — Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности быть с тобой в Париже. Но в моем сердце любовь и уважение к тому удивительному человеку, которым ты являешься. Как спортсмену, мне не нужно говорить, что каждая игра — это шоу.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!