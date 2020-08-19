Роналд Куман прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Голландии и назначение в «Барселону».

— Для меня было честью работать со сборной Голландии, — цитирует пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов Кумана. — За последние два с половиной года я старался сделать все, что было в моих силах, чтобы достичь успеха с командой. С гордостью смотрю на наши совместные достижения. У этой сборной большое будущее, я уверен.

Все знают, что «Барселона» — это клуб моей мечты. Возможность поработать там вызывает у меня особенные чувства.

Ранее «Барселона» объявила о назначении Кумана главным тренером команды.