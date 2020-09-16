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Роналд Куман: «Прежде чем покупать Депая, «Барселона» должна кого-то продать»

16 сентября 2020, 10:14
Мемфис Депай. Фото AFP
Мемфис Депай. Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал слухи о переходе в команду нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

— Для того, чтобы купить Депая, мы сначала должны кого-то продать, — приводит Fox Sports слова Кумана. — Сейчас команда работает над подготовкой к новому сезону, я полагаю, что мы начнем его с примерно той же группой игроков, что и сейчас.

Ранее сообщалось, что Депай близок к переходу в «Барселону» за 25 миллионов евро.

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