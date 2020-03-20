Роналд Куман: «Надеюсь, что однажды возглавлю «Барселону»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман признался, что хочет однажды возглавить «Барселону». Его каталонцы хотели пригласить на тренерский пост по ходу нынешнего сезона, но он отказался.

— Ко мне обращались, но я отказал, поскольку связан со сборной своей страны на два года, — цитирует Marca Кумана. — Через два года будет возможность переоценить все аспекты работы. Я не мог покинуть сборную за несколько месяцев до большого турнира. Я бы не сказал, что отказался из-за плохого состояния «Барселоны». Она всегда имеет возможность выигрывать большие турнира. Там много хороших игроков, возможность подписывать сильных новичков. Всем нравится «Барселона». Для меня нет значения, в какой момент приходить в команду. Я очень люблю «Барселону» и город. Надеюсь, что однажды смогу тренировать эту команду.