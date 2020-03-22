Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» от коронавируса

Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос на странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса. Он скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

«У меня есть только слова благодарности за все, что вы сделали для нас. Покойся с миром, президент», — написал Карлос.

Solo tengo palabras de agradecimiento por todo que nos ha hecho, descanse en paz presidente . pic.twitter.com/tka2LcQvUH — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) March 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется