Роберто Карлос признался, что спал с Роналдо чаще, чем со своей женой

Четырехкратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос в интервью AS рассказал о напряженном графике и дружбе с бывшим нападающим Роналдо.

— Когда начинаешь сейчас вспоминать все происходившее в те годы, то появляется вопрос: как нам удавалось все делать? Это же безумие! — приводит слова Карлоса AS. — После каждой игры нас ждали частные самолеты. Встречались в закрытом терминале аэропорта Мадрида, Бекхэм летел в одну сторону, Фигу и Зидан — в другую. Роналдо и я отправлялись куда-то еще... И нам всегда надо было тренироваться уже через день!

Впервые познакомился с Роналдо в 1993 году. С того момента мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем со своей женой.

Карлос работает в структуре «Реала» координатором по работе с молодежным составом. Бразилец выступал в качестве игрока за мадридцев с 1996 по 2007 год. Вместе со сборной Бразилии Карлос становился чемпионом мира в 2002 году.