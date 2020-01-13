Роберто Карлос, Марселу и Хамес Родригес. Яркое фото левшей

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос выложил в своем Twitter фото с действующими игроками «Королевского клуба» — Хамесом Родригесом и Марселу. Последние вчера стали обладателями Суперкубка Испании, в финале обыграв «Атлетико» в серии пенальти.

— Фото левшей. Я и мои обладатели Суперкубка Испании, — подписан снимок.