Роберто Карлос: «Если бы это зависело от меня, Неймар уже давно был бы в «Реале»

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что хотел бы видеть форварда «ПСЖ» Неймара в мадридском клубе.

— Если бы это зависело от меня, Неймар уже давно был бы в «Реале», — приодит слова Карлоса As. — Но жизнь не всегда такая, как хотелось бы. Великие игроки всегда должны играть в лучших клубах мира. «Реал» сегодня является ориентиром для любого игрока. Хотите выиграть Лигу чемпионов? Приезжайте в «Реал».

В текущем сезоне Неймар провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.