Ривалдо: «Родригу помогает «Реалу» приблизиться к уровню времен Роналду»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о нападающем «Реала» Родригу. В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0) он оформил хет-трик.

-Он сыграл важную роль в победе «Реала» над «Галатасараем», — цитирует Ривалдо Betfair. — Он помогает команде приблизиться к уровню времен Криштиану Роналду.

Он начинает завоевывать право быть игроком стартового состава. Уверенность, которую дает ему Зидан, важна для роста игрока в Европе. Он очень конкурентоспособен. Обладает мастерством и, прежде всего, способностью забивать голы.

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