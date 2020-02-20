Ривалдо: «Не понимаю трансфера Брэйтуэйта в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ривалдо поделился мнением о трансфере нападающего «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

— Честно говоря, я не согласен с этим и не понимаю трансфера, — цитирует бразильца AS. - Мне не нравится сделка по нескольким причинам. Во-первых, они подписали его за пределами трансферного рынка, во-вторых, должны были взять парня из академии.

Кроме того, команда начинает прогрессировать, я не вижу каких-либо серьезных причин форсировать трансфер. При всем моем уважении, я сомневаюсь, что это тот игрок, который нужен «Барселоне» прямо сейчас. Я думал о молодом футболисте, у которого было бы больше возможностей для прогресса.