"Реал" - "Жирона": Бэйл и Винисиус остались в запасе

Стал известен стартовый состав "Реала" на матч 24-го тура чемпионата Испании против "Жироны". Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор остались в запасе.

"Реал": Куртуа - Одриосола, Рамос, Варан, Марселу - Коос, Каземиру, Себальос - Васкес, Бензема, Асенсио.

Запасные: Навас, Карвахаль, Начо, Мариано, Бэйл, Вальверде, Винисиус.

"Жирона: Буну - Хуанпе, Хонас Ромалью, Алькала - Педро Порро, Гранель, Пере Понс, Рауль Гарсия - Дуглас Луис, Порту - Стуани.

Запасные: Ирайсос, Робертс, Лосано, Карлес Планас, Алейш Гарсия, Валери, Пэк Сын Хо.

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