"Реал" впервые за 14 лет сменил трех тренеров за один сезон

"Реал" в этом сезоне уже сменил трех тренеров. Летом 2018 года тренировать мадридцев начинал Хулен Лопетеги, в ноябре продолжил Сантьяго Солари, а в понедельник был назначен Зинедин Зидан.

С мадридцами такое происходит впервые с сезона-2004/05. Тогда командой поочередно руководили Хосе Антонио Камачо, Мариано Гарсия Ремон и Вандерлей Лушембургу.

В сезоне-1990/91 был установлен клубный "рекорд". Тогда с командой работали четыре специалиста - Джон Тошак, Альфредо Ди Стефано, Рамон Гроссо и Радомир Антич.