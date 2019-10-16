«Реал» включился в борьбу за Малена

«Реал» включился в борьбу за нападающего ПСВ Донниэлла Малена. На 20-летнего форварда также претендуют «Барселона», «Арсенал» и «Милан», сообщает Marca.

Контракт Малена с ПСВ расчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мален провел 18 матчей во всех турнирах и забил 16 голов, сделав 6 голевых передач.

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