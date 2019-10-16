Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» включился в борьбу за Малена

16 октября 2019, 20:09
Теги:

«Реал» включился в борьбу за нападающего ПСВ Донниэлла Малена. На 20-летнего форварда также претендуют «Барселона», «Арсенал» и «Милан», сообщает Marca.

Контракт Малена с ПСВ расчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мален провел 18 матчей во всех турнирах и забил 16 голов, сделав 6 голевых передач.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир