В четверг, 16 июля, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Вильярреал». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

«Реал» с 83 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на четыре очка. «Вильярреал» — 5-я строчка и 57 очков.

Следить за матчем «Реал» — «Вильярреал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ и на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Вильярреал»