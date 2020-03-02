«Реал» в класико победил «Барселону» и вышел на первое место
«Реал» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании победил «Барселону» — 2:0. На 71-й минуте отличился Винисиус Жуниор. В компенсированное ко второму тайму время забил Мариано Диас.
«Реал» набрал 56 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Барселона» (55) — вторая. У каталонцев прервалась четырехматчевая победная серия.
Чемпионат Испании. Лига 1
26-й тур
«Реал» — «Барселона» — 2:0 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 71 (1:0). Диас, 90+2 (2:0).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде (Васкес, 86), Каземиру, Кроос, Иско (Модрич, 79), Бензема (Диас, 90+1), Винисиус Жуниор.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, де Йонг, Артур (Ракитич, 80), Месси, Гризманн (Фати, 81), Видаль (Брэйтуэйт, 69).
Предупреждения: Винисиус Жуниор, 10. Карвахаль, 19. Жорди Альба, 19. Месси, 85.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
1 марта. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/