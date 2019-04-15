"Реал" сыграл вничью с "Леганесом", Бензема забил гол

"Реал" и "Леганес" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе клуба из Леганеса отметился защитник Хонатан Сильва, у "сливочных" отличился нападающий Карим Бензема.

"Реал" набрал 61 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. "Леганес" с 41 баллом располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Леганес" - "Реал" - 1:1 (1:0)

Голы: Сильва, 45 (1:0). Бензема, 51 (1:1).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Бустинса, Сиовас, Сильва, Рубен Перес, Эрасо (Эль-Жар, 71), Весга (Ресио, 85), Брэйтуэйт, Каррильо (Эн-Несири, 65).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Вальверде, Каземиру, Модрич, Иско (Васкес, 77), Бензема, Асенсио (Бэйл, 81).

Предупреждения: Карвахаль, 48. Асенсио, 61. Вальверде, 67.

Судья: Медье Хименес.

15 апреля. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

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