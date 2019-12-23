«Реал» сыграл два матча подряд со счетом 0:0 впервые с 2006 года

«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0). Это вторая подряд ничья после встречи с «Барселоной» (0:0).

Как сообщает Opta, «Реал» провел два ничейных матча со счетом 0:0 подряд в ла лиге впервые с марта 2006 года. Тогда мадридцы сыграли вничью с «Валенсией» и «Бетисом».

«Реал» после 18 матчей занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. У лидирующей «Барселоны» на два очка больше.