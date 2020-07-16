«Реал» стал 34-кратным чемпионом Испании

Победителем чемпионата Испании сезона-2019/20 стал «Реал». Мадридский клуб обеспечил себе титул после победы над «Вильярреалом» (2:1) в 37-м туре ла лиги.

В составе королевского клуба дубль сделал Карим Бензема. У гостей забил Висенте Иборра. Мадридцы набрали 86 очков и стали недосягаемыми для конкурентов. У идущей на втором месте «Барселоны» 80 очков. «Вильярреал» с 57-ю очками на пятой позиции.

«Реал» выиграл чемпионат Испании в 34-й раз в своей истории. По этому показателю клуб является лидером в стране. В заключительном туре сливочные на выезде сыграют с «Леганесом», а «Вильярреал» примет «Эйбар». Игры состоятся 19 июля и начнутся в 22.00 по московскому времени. Из-за пандемии коронавируса все матчи проходят при пустых трибунах.

Чемпионат Испании. Ла лига

37-й тур

«Реал» — «Вильярреал» — 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 29 (1:0). Бензема, 77 — с пенальти (2:0). Иборра, 83 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль (Вальверде, 85), Менди, Модрич (Васкес, 85), Кроос (Иско, 84), Каземиру, Бензема, Азар (Асенсио, 63), Родригу (Винисиус Жуниор, 62).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Пенья (Сориано, 46), Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Мойсес Гомес (Касорла, 64), Замбо (Тригерос, 82), Морланес (Иборра, 63), Х.Морено, Чиквуэзе (Онтиверос, 46).

Предупреждения: Шакла, 18. Карвахаль, 54. Модрич, 62. Кинтилья, 68. Иско, 86.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

16 июля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».