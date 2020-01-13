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«Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству титулов

06:08
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«Реал» одержал победу над «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пен.) в матче финала Суперкубка Испании. «Сливочные» выиграли 91-й титул в клубной истории. Столько же у «Барселоны».

«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 11-й раз. Также на счету мадридцев 33 раза победы в чемпионате страны, 19 Кубков страны, 4 Суперкубка Европы, 2 Кубка УЕФА, 13 раз они выигрывали Лигу чемпионов и 7 раз побеждали на клубном чемпионате мира. Также в их активе по Кубку Эвы Дуарте и Кубку испанской лиги.

«Барселона» 26 раз побеждала в чемпионате страны, но выиграла 30 Кубков Испании.

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