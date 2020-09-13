«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вальядолидом»

«Реал Сосьедад» в матче первого тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Вальядолидом» со счетом 1:1.

На гол Роберто Лопеса хозяева ответили точным ударом Мичела.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет 20 сентября против «Реала», «Вальядолид» днем позже сыграет с «Бетисом».

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:0)

Голы: Мичел, 39 (1:0). Роберто Лопес, 60 (1:1).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Фернандес, Бруно Гонсалес, Мичел (Перес, 70), Сан Эметерио, Орельяна, Оскар Плано (Эрвиас, 70), Гвардьола, Рубио (Вайссман, 80).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Элустондо, Горосабель, Айен Муньос, Порту, Мерино, Субельдия, Исак (Янузай, 78), Роберто Лопес (Оярсабаль, 78), Барренечеа (Баутиста, 78).

Предупреждения: Мичел, 44. Начо Мартинес, 51. Элустондо, 62. Рубио, 64. Фернандес, 69.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

13 сентября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».