«Реал Сосьедад» разгромил «Мальорку»

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» в матче 21-го тура чемпионата Испании (3:0). Все голы были забиты после перерыва. Клуб из Сан-Себастьяна одержал первую победу после двух подряд поражений.

Чемпионат Испании

21-й тур

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 3:0 (0:0)

Голы: Исак, 46 (1:0). Гамес, 58 — в свои ворота (2:0). Порту, 81 (3:0).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Мерино (Гевара, 77), Субельдия, Эдегор, Оярсабаль (Барренечеа, 57), Исак (Янузай, 80).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Фебас (Посо, 59), Родригес, Баба, Джуниор (Кубо, 71), Будимир (Пратс, 83), Кучо Эрнандес.

Предупреждения: Вальент, 64. Агбеньеню, 90+3.

Судья: Хайме Латре.

26 января. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».