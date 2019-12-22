«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну», команды забили 7 голов на двоих

«Осасуна» проиграла «Реалу Сосьедаду» (3:4) в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Памплоне.

В составе «Реал Сосьедада» отличились полузащитник Кристиан Порту, нападающие Мартин Эдегор, Александр Исак и Микель Оярсабаль.

У «Осасуны» — дубль на счету форварда Чими Авилы и один гол забил защитник Аридане Эрнандес.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 3:4 (1:3)

Голы: Оярсабаль, 15 (0:1). Порту, 18 (0:2). Эдегор, 28 (0:3). Эрнандес, 45 (1:3). Авила, 48 (2:3). Исак, 79 (2:4). Авила, 84 (3:4).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Эступиньян (Вильяр, 87), Дав.Гарсия, Эрнандес, Ойер, Брашанац (Мерида, 75), Торрес, Р.Гарсия, Лопес (Монкайола, 75), Авила.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Горосабель, 46), Льоренте, Сальдуа, Порту, Мерино, Субельдия, Гевара (Ле Норман, 67), Виллиан Жозе (Исак, 77), Эдегор, Оярсабаль.

Предупреждения: Субельдия, 5. Эступиньян, 34. Брашанац, 46. Виллиан Жозе, 70. Эррера, 71. Вильяр, 88. Мерида, 90+1. Эрнандес, 90+5.

Удаление: Ронкалья, 72.

Судья: Медье Хименес (Испания).

22 декабря. Памплона. Стадион «Эль Садар».