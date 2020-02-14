«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» выиграл у «Мирандеса» (2:1).

В составе хозяев отличились Микель Оярсабаль (с пенальти) и Мартин Эдегор. У гостей забил Матеус Айяс.

Ответный матч состоится 4 марта на поле «Мирандеса».

Кубок Испании

1/2 финала

Первый матч

«Реал Сосьедад» — «Мирандес» — 2:1 (2:1)

Голы: Оярсабаль, 9 — с пенальти (1:0). Айяс, 39 (1:1). Эдегор, 42 (2:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Гевара, 68), Ле Норман, Порту (Янузай, 77), Мерино, Субельдия, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 67).

Предупреждения: Монреаль, 17. Оярсабаль, 48. Сальдуа, 82.

Судья: Хиль Мансано.

13 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».