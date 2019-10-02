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«Реал Сосьедад-B», возглавляемый Хаби Алонсо, вышел в лидеры сегунды B

16:40
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«Реал Сосьедад-B», возглавляемый Хаби Алонсо, разгромил «Баракальдо» (5:0) в 6-м туре испанской сегунды B. Этот результат позволил баскам сохранить 1-е место в турнирной таблице. В активе команды Алонсо 4 победы и 2 ничейных результата — баски на одно очко опережают ближайшего преследователя «Атлетик-B».

37-летний Алонсо начал профессиональную тренерскую карьеру летом 2019 года. Его называют одним из возможных преемников главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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