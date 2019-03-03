"Реал Сосьедад" – "Атлетико": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 марта, "Реал Сосьедад" принимает "Атлетико".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Реал Сосьедад" – "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр