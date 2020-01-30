«Реал» разгромил «Сарагосу» в Кубке Испании, «Реал Сосьедад» выиграл у «Осасуны»

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Испании.

«Реал» в гостях обыграл «Сарагосу» — 4:0. У победителей отличились Рафаэль Варан, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

В параллельном матче «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» (3:1). Дубль сделал Александер Исак. Еще один мяч забил Мартин Эдегор. Пары 1/4 финала станут известны после жеребьевки. Начиная с нынешнего сезона, все стадии Кубка Испании, кроме полуфинала, состоят из одного матча.

Кубок Испании

1/8 финала

«Сарагоса» — «Реал» — 0:4 (0:2)

Голы: Варан, 6 (0:1). Васкес, 32 (0:2). Винисиус Жуниор, 72 (0:3). Бензема, 79 (0:4).

«Реал»: Ареола, Серхио Рамос (Начо, 68), Марселу, Варан, Карвахаль, Кроос, Хамес Родригес, Вальверде, Васкес, Йович (Диас, 73), Винисиус Жуниор (Бензема, 73).

Судья: Гонсалес Гонсалес.

29 января. Сарагоса. Стадион «Ромареда».

«Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 3:1 (1:1)

Голы: Исак, 33 (1:0). Кардона, 36 (1:1). Эдегор, 61 (2:1). Исак, 69 (3:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 60), Мерино, Субельдия, Гевара, Эдегор, Оярсабаль (Элустондо, 79), Исак, Барренечеа (Порту, 70).

«Осасуна»: Перес, Ронкалья, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Иньиго Перес (Ибаньес, 74), Брашанац, Р.Гарсия (Барха, 74), Монкайола, Кардона (Лопес, 74).

Предупреждения: Субельдия, 19. Р.Гарсия, 38. Эрнандес, 60. Видаль, 66.

Судья: Мунуэра Монтеро.

29 января. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».