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«Реал» проведет с Азаром психологическую работу

13 сентября 2020, 13:15
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«Реал» будет помогать полузащитнику команды Эдену Азару справиться с трудностями, с которыми он столкнулся в прошлом сезоне, сообщает El Mundo Deportivo.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разработал индивидуальный план для бельгийца. Также мадридский клуб нанял Азару персонального тренера. Кроме того с футболистом проведут психологическую работу, чтобы избавить его от страха получения новой травмы.

В прошлом сезоне бельгиец провел 16 матчей в ла лиге, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Он перенес три травмы за сезон, две из них были серьезными.

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