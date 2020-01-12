«Реал» претендует на 19-летнего нападающего «Малаги»

«Реал» претендует на нападающего «Малаги» Уго Вальехо. Мадридский клуб давно следит за 19-летним испанцем, и намерен оформить трансфер в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

«Малага» пыталась продлить контракт с футболистом прошедшим летом, но Вальехо отказался подписывать новое соглашение. «Реал» готов приобрести игрока и оставить его в «Малаге» до конца сезона на правах аренды.

В нынешнем сезоне Вальехо провел во второй ла лиге 5 матчей.