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«Реал» претендует на 19-летнего нападающего «Малаги»

12 января 2020, 11:08
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«Реал» претендует на нападающего «Малаги» Уго Вальехо. Мадридский клуб давно следит за 19-летним испанцем, и намерен оформить трансфер в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

«Малага» пыталась продлить контракт с футболистом прошедшим летом, но Вальехо отказался подписывать новое соглашение. «Реал» готов приобрести игрока и оставить его в «Малаге» до конца сезона на правах аренды.

В нынешнем сезоне Вальехо провел во второй ла лиге 5 матчей.

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