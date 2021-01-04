«Реал» предлагает Рамосу два варианта нового контракта
4 января 2021, 20:22
«Реал» продолжает вести переговоры с капитаном команды Серхио Рамосом по новому контракту, сообщает El Chiringuito.
Мадридский клуб предложил футболисту два варианта: контракт на год с сохранением нынешней зарплаты или 2-летнее соглашение с понижением зарплаты на 10 процентов.
Срок действующего контракта 34-летнего защитника с клубом истекает летом 2021 года. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими командами.
В этом сезоне Рамос сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
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