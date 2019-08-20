«Реал» потерял Браима Диаса на 3-4 недели

«Реал» на своем официальном сайте сообщил о травме полузащитника Браима Диаса. У него диагностировано повреждение приводящей мышцы, которое он получил на тренировке.

«Реал» не уточняет продолжительность отсутствия Диаса, однако AS сообщает, что восстановление может занять от трех до четырех недель. Отметим, что хавбек только восстановился после предыдущей травмы, полученной во время предсезонной подготовки.