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«Реал» планирует вернуть Регилона из «Тоттенхэма»

09:14
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«Реал» может вернуть защитника Серхио Регилона, перешедшего из «Королевского клуба» в «Тоттенхэм» летом 2020 года, сообщает talkSPORT.

По информации источника, «сливочные» планируют активировать опцию обратного выкупа, прописанную в контракте 23-летнего испанца. Сообщается, что сумма обратного выкупа составляет 45 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Регилон провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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