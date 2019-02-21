"Реал" планирует продать летом Бэйла

Валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Отмечается, что причиной возможной продажи является то, что Бэйл начал проигрывать конкуренцию Винисиусу и Лукасу Васкесу. Игрок был готов уйти еще в конце прошлого сезона, но тогда руководство "Реала" сумело убедить его остаться в команде.

Интерес к Бэйлу проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Также возможен вариант с возвращением в "Тоттенхэм": в таком случае Бэйл может стать частью сделки с покупкой Кристиана Эриксена. В стан "синих" Бэйл может отправиться взамен Эдена Азара.

В текущем сезоне Гарет Бэйл провел 30 матчей в майке "королевского" клуба, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года за 101 миллион евро.

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