"Реал" переиграл "Жирону" и вышел в полуфинал Кубка Испании

"Реал" на выезде обыграл "Жирону" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании (3:1). Дубль оформил Карим Бензема, а также гол забил Маркос Льоренте. У хозяев один мяч забил Педро Порро.

Напомним, в первой встрече победу также одержали мадридцы (4:2).

Кубок Испании

1/4 финала

Ответный матч

"Жирона" - "Реал" - 1:3 (0:2)

Голы: Бензема, 27 (0:1). Бензема, 43 (0:2). Порро, 71 (1:2). Льоренте, 76 (1:3).

"Жирона": Ираисос, Порро, Хонас Ромалью, Эспиноса, Муньеса (Хуанпе, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Пэк Сын Хо (Алекс Пачон, 68), Лосано, Стуани (Фернандес, 59).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 63), Марселу, Льоренте, Кроос, Себальос, Васкес, Бензема (Асенсио, 58), Винисиус Жуниор (Бэйл, 67).

Предупреждения: Стуани, 49. Карвахаль, 65. Лосано, 72.

Судья: Мартинес Мунуэра.

31 января. Жирона. Стадион "Монтиливи".