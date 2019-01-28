"Реал" обыграл "Эспаньол", Бензема сделал дубль

"Реал" обыграл "Эспаньол" в матче 21-го тура чемпионата Испании - 4:2. В составе мадридской команды дубль сделал нападающий Карим Бензема, еще по голу на счету Гарета Бэйла и Серхио Рамоса.

"Реал" на 72-й минуте остался в меньшинстве после удаления Рафаэля Варана, но смог удержать преимущество. Мадридцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на 10 очков, от "Атлетико" - на 5.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Эспаньол" - "Реал" - 2:4 (1:3)

Голы: Бензема, 4 (0:1). Серхио Рамос, 15 (0:2). Леу Баптистан, 25 (1:2). Бензема, 45+1 (1:3). Бэйл, 67 (1:4). Росалес, 81 (2:4).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Эрмосо, Л.Лопес, Вила (Росалес, 64), Рока, А.Лопес, Дардер (Мелендо, 75), Леу Баптистан (Пьятти, 71), Борха Иглесиас, Серхио Гарсия.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос (Начо, 46), Регилон, Каземиру, Кроос, Модрич (Марселу, 76), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64).

Предупреждения: Рока, 7. Серхио Рамос, 27. Серхио Гарсия, 34. Карвахаль, 81. А.Лопес, 85. Начо, 88. Куртуа, 90+1.

Удаление: Варан, 72.

Судья: Хиль Мансано.

27 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".