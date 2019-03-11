20:22 11 марта | Футбол — Испания

"Реал" объявил о возвращении Зидана

Зинедин Зидан. Фото REUTERS
Зинедин Зидан. Фото REUTERS
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"Реал" на своем официальном сайте объявил о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. 46-летний специалист сменил Сантьяго Солари.

 
Зидан возвращается в &quot;Реал&quot;. Live!Зидан возвращается в "Реал". Live!

В первый раз Зидан был назначен главным тренером "Реала" в январе 2016 года. До этого француз работал только в молодежной команде "Королевского клуба".

За три сезона под руководством Зидана мадридская команда выиграла 9 турниров: чемпионат Испании-2016/17, Суперкубок страны-2017, трижды подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), по два раза Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016, 2017).

31 мая прошлого года Зидан объявил об уходе из "Реала", его сменил Хулен Лопетеги, который был уволен в октябре 2018-го.

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