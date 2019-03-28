"Реал" обсудил трансфер Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может перейти в "Реал". Как сообщил в своем Твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери, сегодня утром прошла встреча по этому поводу.

Ранее уже сообщалось об интересе "Королевского клуба" к 26-летнему аргентинцу. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Позавчера Икарди приступил к тренировкам с "Интером". До этого футболист на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти и клубными врачами заявил, что не желает тренироваться из-за болей в колене.

Напомним, что из-за разногласий с руководством клуба аргентинец не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки.

В этом сезоне он провел 20 игр в чемпионате Италии и забил 9 мячей.