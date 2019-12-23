«Реал» не смог обыграть «Атлетик». У мадридцев три ничьи подряд
«Реал» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» — 0:0. Для мадридцев это третья ничья кряду. С 37 очками они занимают второе место в турнирной таблице. Гости (28) — седьмые.
Чемпионат Испании. Лига 1
18-й тур
«Реал» — «Атлетик» — 0:0
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау (Начо, 57), Серхио Рамос, Менди, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус Жуниор (Йович, 72), Бензема, Родригу (Бэйл, 62).
«Атлетик»: Симон, Альварес, Иньиго Мартинес, Нуньес, Берчиче, Лекуэ, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс (Эчеварриа, 86), Кодро (Вильялибре, 73).
Предупреждение: Серхио Рамос, 87.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
22 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/