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«Реал» нашел потенциальную замену Рамосу в «Вильярреале»

4 января 2021, 10:32
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«Реал» заинтересован в защитнике «Вильярреала» Пау Торресе, сообщает Cadena Cope.

По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает 23-летнего испанца в качестве возможной замены Серхио Рамосу, чей контракт истекает по окончании сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Торрес провел 18 матчей за «Вильярреал», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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